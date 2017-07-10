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    Общество

    Украинцы стали лучше относиться к России - опрос

    (обновлено: )18440
    По результатам опроса КМИС, в феврале процент положительно настроенных по отношению к РФ украинцев составлял 39%, а в мае - 44%. В стране также сократилось с 46% до 37% число украинцев, которые негативно относятся к соседней стране.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 10 июл — РИА Новости Украина. Почти половина украинцев — 44% — в целом хорошо относится к России, свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованного в понедельник.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
    Корнейчук: Европа мечтает снять санкции с РФ и посылает сигналы

    "Количество положительно настроенных украинцев (по отношению к России — Ред.) растет (февраль 2017 год — 39% опрошенных, май 2017 года — 44% респондентов)", — говорится в результатах опроса.

    Согласно исследованию, в стране в мае по сравнению с февралем сократилось с 46% до 37% число украинцев, которые негативно относятся к России. Вместе с тем, согласно опросу, 43% опрошенных считают необходимым закрыть границы между двумя государствами, однако в феврале этот показатель составлял 47%.

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    Опрос проводился с 20 по 29 мая по всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Всего были опрошены 2040 совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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