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    Общество

    Эксперт предложил перемещать пользователей с запрещенных сайтов группами

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (347)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что украинцев в другие соцсети нужно переселять группами.
    Социальная сеть Вконтакте
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Запрещенные в Украине сайты вошли в пятерку июньского рейтинга посещаемости сайтов. По данным исследования компании Factum Group Ukraine, санкционные ВКонтакте и Яндекс занимают четвертое и пятое место соответственно. В десятку также вошли и Одноклассники — они на шестом месте рейтинга посещаемости.

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    В законодательстве блокировка сайтов не прописана - медиаюрист

    Почему украинцы пренебрегают запретом, рассказал председатель правления Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Аналоги не дают украинцам тот сервис и интерфейс, которым они уже привыкли пользоваться. А так как мы сделали только один шаг — техническую блокировку для операторов, но не дали пользователям другие соцсети, и не донести до наших граждан, что пользуясь этими сайтами, они прежде всего вредят государству… Вопрос в том, что мы сейчас говорим о группах, которые появились в тех или иных соцсетях. И переселять нужно в другие соцсети группы, потому что после них перейдут и пользователи. Ведь они пользователи не соцсетей, а групп", — отметил эксперт.

    Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В частности, в стране запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая. В МИД РФ считают, что с помощью запрета соцсетей Киев хочет блокировать альтернативные источники информации.

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