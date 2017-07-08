Сумской облсовет обратился к Порошенко по поводу добровольцев АТО

КИЕВ, 8июл — РИА Новости Украина. Депутаты Сумского областного совета во время очередной сессии приняли обращение к президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины о признании добровольцев АТО участниками боевых действий.

"В Украине третий год не утихают боевые действия, гибнут настоящие патриоты и верные сыны и дочери Украины. На защиту Отечества встали не только профессиональные военные и военнослужащие, но и добровольцы, многие из которых до сегодня не получили должного признания своей самоотверженной борьбы от государства, в том числе и после гибели", — говорится в обращении.

Как отмечается в этом документе, это касается тех добровольческих формирований, которые не были включены в состав Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел Украины, Национальной гвардии Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Смотрите также: Воины-добровольцы пришли митинговать под КГГА

"Ударная мощь украинских военных действий, участники самых горячих военных баталий с оккупантом в Украине остались фактически вне закона и до сих пор не признаны участниками АТО. Поэтому они и члены семей погибших добровольцев АТО не получают социальных гарантий, льгот и должной помощи от государства, а самое главное — эти герои лишены официального признания как защитники Украины и вынуждены по этому вопросу обращаться в суд", — отмечают депутаты облсовета.

С целью обеспечения достойного отношения к воинам, отдающим свою жизнь ради мира миллионов украинцев, укрепления патриотизма и самосознания граждан Украины, депутатский корпус Сумского областного совета настаивает на внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" в части признания участниками боевых действий лиц, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения — без условия, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав ВСУ, МВД, Нацгвардии и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов.

Читайте также — Жданов: власть воспользовалась добровольческим движением для своей выгоды

Подобное обращение, которое депутаты поддержали единогласно, к руководству государства принимается во второй раз.

Ранее сообщалось, что крымчан, служивших в ВСУ, официально отправляют увольняться в Украину.