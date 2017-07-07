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    Американский военный самолет доставил в Одессу снаряжение и оборудование

    (обновлено: )17303
    Оставив груз для снаряжение и оборудование для совместных учений "Си Бриз-2017", транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III отправился обратно на американскую авиабазу Ramstein в Германии.
    Самолет ВВС США C-17 Globemaster III в Одессе
    "Думская"

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III доставил в Одессу снаряжение и оборудование для совместных учений "Си Бриз-2017" (Sea Breeze), сообщает издание "Думская".

    Как отмечается, он стал первым самолетом, посетившим Одессу в рамках предстоящих масштабный военных маневров.

    "Думская"
    Самолет ВВС США C-17 Globemaster III в Одессе

    "Примерно в 19:20 тяжелая машина коснулась взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта. В силу своих немалых габаритов Globemaster разгружали вдали от стандартных стоянок рядом с рулежкой на территорию аэродрома Школьный", — говорится в сообщении.

    Несколько большегрузных фур, в том числе американский трактор для погрузочных работ, отправились на полигон. Оставив свой груз, Globemaster отправился обратно на американскую авиабазу Ramstein в Германии.

    Смотрите также: Завершение учений Sea Breeze-2016 в Одесской области

    Напомним, военные отработают на украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе.

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