Американский военный самолет доставил в Одессу снаряжение и оборудование

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster III доставил в Одессу снаряжение и оборудование для совместных учений "Си Бриз-2017" (Sea Breeze), сообщает издание "Думская".

Как отмечается, он стал первым самолетом, посетившим Одессу в рамках предстоящих масштабный военных маневров.

"Думская" Самолет ВВС США C-17 Globemaster III в Одессе

"Примерно в 19:20 тяжелая машина коснулась взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта. В силу своих немалых габаритов Globemaster разгружали вдали от стандартных стоянок рядом с рулежкой на территорию аэродрома Школьный", — говорится в сообщении.

Несколько большегрузных фур, в том числе американский трактор для погрузочных работ, отправились на полигон. Оставив свой груз, Globemaster отправился обратно на американскую авиабазу Ramstein в Германии.

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Напомним, военные отработают на украинско-американских учениях Sea Breeze-2017 проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе.