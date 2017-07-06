Прокурор сообщил, на основании чего арестован в Италии экс-боец Нацгвардии

КИЕВ, 6 июл – РИА Новости Украина. Прокурор итальянского города Павия Джорджо Рипозо сообщил, что бывший боец украинской Нацгвардии Виталий Маркив был арестован в Италии на основе показаний свидетелей и неких "сведений информационного характера".

По его словам, итальянские законы не позволяют раскрывать детали расследования, но в постановлении о заключении под стражу "есть свидетельские показания и сведения информационного характера".

Также прокурор сообщил, что Маркив в процессуальном отношении "ведет себя абсолютно корректно". Он воспользовался правом не отвечать на вопросы следствия, однако "пока это ничего не значит: он всегда может потом запросить о разговоре с представителями обвинения, а его адвокаты могут привести доказательства в его защиту".

О возможных мотивах убийства Роккелли следствие пока не сообщает. Прокурор отметил лишь, что "Андреа Роккелли по работе находился в зоне конфликта и, будучи фотографом, выбрал место, которое посчитал интересным для своей работы".

"Я думаю, он наверняка осознавал возможные риски. То есть туда его привели любовь к своей профессии, интерес и желание запечатлеть эти события", — отметил Рипозо.

Напомним, Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году.

По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и в составе участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и впоследствии дал показания и предоставил кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан Маркив.