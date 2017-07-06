В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Штормовое предупреждение по Украине объявлено на четверг, 6 июля, сообщает Гидрометцентр.

В целом по стране переменная облачность.

Ночью, утром на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; днем в западных, центральных, восточных областях, в Одесской и Николаевской местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в южной части ночью 13-18°, днем 24-29°.

В Киеве 6 июля солнечно. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 6 июля

Напомним, что 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.