наверх
06.07.201709:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине объявлено штормовое предупреждение

    Тема:

    Пожароопасная непогода: Украина изнывает от жары (80)

    (обновлено: )648
    По информации Украинского гидрометцентра, в четверг ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в южной части местами порывы 15-20 м/с, температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в южной части ночью 13-18°, днем 24-29°.
    Дожди в Украине
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Штормовое предупреждение по Украине объявлено на четверг, 6 июля, сообщает Гидрометцентр.

    В целом по стране переменная облачность.

    Ночью, утром на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с; днем в западных, центральных, восточных областях, в Одесской и Николаевской местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

    Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в южной части местами порывы 15-20 м/с.

    Температура ночью 9-14°, днем 20-25°, в южной части ночью 13-18°, днем 24-29°.

    В Киеве 6 июля солнечно. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 6 июля

    Напомним, что 1 июля в результате осложнения погодных условий на территории Киевской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Тернопольской областей пострадал 21 человек, в том числе один ребенок. Кроме того, повреждены 260 кровель жилых домов, 11 хозяйственных зданий и 8 общеобразовательных школ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    МИД Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Польши и России
    Украинский вопрос на G20. Встреча Путина и Трампа
    Столкновения возле парламента Венесуэлы
    Венесуэла: штурм парламента, атака на Верховный суд