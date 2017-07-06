Подписан приказ о создании в Украине Полицейской академии

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Накануне был подписан приказ и утверждено положение о создании в Киеве Полицейской академии Национальной полиции Украины по адресу ул. Народного ополчения, 9, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

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По его данным, во время первого набора планируется принять 500 полицейских, в дальнейшем набор будет составлять 1000-1200 курсантов.

"Основная цель: хочешь стать офицером полиции — послужи патрульным, прояви себя, пойми, что это твоя профессия. Полицейский по зову сердца, а не по уговорами родителей и друзей", — написал Князев на своей странице в Facebook.

Facebook Сергея Князева Комментарий Сергея Князева по созданию Полицейской академии

По его убеждению, создание полицейской академии значительно уменьшит количество брака при "тяжелой процедуре" — кадровом отборе.

Князев считает, что со временем граждане "перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, не заинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме". "Мы провели анализ и видим, что больше всего жалоб на действия или бездействие полиции от граждан именно в этом направлении", — отметил он.

Глава Нацполиции пояснил, что предлагается новая система набора. "Пришел в полицию — поработал патрульным или на других рядовых должностях (кроме некоторых специфических подразделений). По зову сердца и при наличии профессиональных качеств можем рекомендовать для обучения в вузах системы МВД патрульного 1-3-летнего опыта. И тогда он в полной мере сможет понять: стационарная или дистанционная форма обучения, но он уже мотивирован", — написал Князев.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Нацполиции запретили пользоваться Viber.