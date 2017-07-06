наверх
06.07.201702:08
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Подписан приказ о создании в Украине Полицейской академии

    (обновлено: )1101
    Глава Нацполиции Сергей Князев уверен, что со временем граждане "перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, не заинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме".
    Глава национальной полиции Украины Сергей Князев
    Facebook Сергея Князева

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Накануне был подписан приказ и утверждено положение о создании в Киеве Полицейской академии Национальной полиции Украины по адресу ул. Народного ополчения, 9, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

    Читайте также: По уровню преступности Украина обогнала 90-е годы — эксперт

    По его данным, во время первого набора планируется принять 500 полицейских, в дальнейшем набор будет составлять 1000-1200 курсантов.

    "Основная цель: хочешь стать офицером полиции — послужи патрульным, прояви себя, пойми, что это твоя профессия. Полицейский по зову сердца, а не по уговорами родителей и друзей", — написал Князев на своей странице в Facebook.

    Facebook Сергея Князева
    Комментарий Сергея Князева по созданию Полицейской академии

    По его убеждению, создание полицейской академии значительно уменьшит количество брака при "тяжелой процедуре" — кадровом отборе.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Дело Дейдея и арест АТОшника в Италии. Мнение Якубина

    Князев считает, что со временем граждане "перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, не заинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме". "Мы провели анализ и видим, что больше всего жалоб на действия или бездействие полиции от граждан именно в этом направлении", — отметил он.

    Глава Нацполиции пояснил, что предлагается новая система набора. "Пришел в полицию — поработал патрульным или на других рядовых должностях (кроме некоторых специфических подразделений). По зову сердца и при наличии профессиональных качеств можем рекомендовать для обучения в вузах системы МВД патрульного 1-3-летнего опыта. И тогда он в полной мере сможет понять: стационарная или дистанционная форма обучения, но он уже мотивирован", — написал Князев.

    Ранее сообщалось, что сотрудникам Нацполиции запретили пользоваться Viber.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    МИД Украины
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа