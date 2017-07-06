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    Рейс Амстердам - Киев вернули в аэропорт "по соображениям безопасности"

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    По словам пассажиров самолета авиакомпания KLM, о возвращении рейса KL1387 в аэропорт им сообщили уже после того, как самолет начал снижение.
    В аэропорту Борисполь ждут прилета самолета. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Нидерландская авиакомпания KLM вернула в аэропорт вылета рейс KL1387 сообщением Амстердам — Киев, объяснив свои действия "соображениями безопасности". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пассажиров данного рейса.

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    По словам пассажиров, о возвращении в аэропорт им сообщили уже после того, как самолет начал снижение. "Где-то через полчаса после вылета самолет развернулся. Объявление о том, что мы возвращаемся в Амстердам сделали еще через полчаса", — цитирует издание очевидцев.

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    Также отмечается, что данные бортового радара, зафиксированные на сайте Flightradar24, подтверждают, что самолет вылетел из аэропорта Схипхол, набрал крейсерскую высоту и вошел в воздушное пространство Германии, после чего развернулся.

    Причины инцидента пассажирам не сообщили, отметив лишь, что решение о возвращении принято "по соображениям безопасности". Пассажиров попросили выйти в "рукав" аэропорта и подождать замену самолета.

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    Позже издание сообщило, что около 23.10 по местному времени самолет с тем же экипажем вылетел из аэропорта Схипхол.

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