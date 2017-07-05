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    Украина усилит охрану на границе с Приднестровьем

    (обновлено: )3010
    Замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что недавно на границе с непризнанным Приднестровьем было размещено подразделение Нацгвардии, планируется также развертывание подразделений Нацполиции.
    Сотрудник Государственной пограничной службы Украины
    Госпогранслужба Украины/Facebook

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины усилит охрану на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, сообщил в среду первый замглавы МВД Сергей Яровой.

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    "Правительство приняло решение о распространении плана усиления (охраны — Ред.) границы на приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион. Недавно там было размещено подразделение Нацгвардии, планируем развертывание подразделений Нацполиции. Мы, безусловно, будем наращивать там силы", — цитирует Ярового пресс-служба МВД.

    По его словам, организация надлежащей защиты границы является принципиальной задачей для МВД.

    На данный завершается обустройство харьковской части границы в рамках программы "Европейский вал", начинаются работы в Сумской и Луганской областях, добавил замглавы МВД.

    Ранее сообщалось, что МВД Молдавии разыскивает сбежавшего экс-президента Приднестровья Евгений Шевчука. 

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