Украина усилит охрану на границе с Приднестровьем

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины усилит охрану на границе с непризнанной Приднестровской Молдавской республикой, сообщил в среду первый замглавы МВД Сергей Яровой.

"Правительство приняло решение о распространении плана усиления (охраны — Ред.) границы на приднестровскую часть. Госпогранслужба уже обращает большое внимание на этот регион. Недавно там было размещено подразделение Нацгвардии, планируем развертывание подразделений Нацполиции. Мы, безусловно, будем наращивать там силы", — цитирует Ярового пресс-служба МВД.

По его словам, организация надлежащей защиты границы является принципиальной задачей для МВД.

На данный завершается обустройство харьковской части границы в рамках программы "Европейский вал", начинаются работы в Сумской и Луганской областях, добавил замглавы МВД.

Ранее сообщалось, что МВД Молдавии разыскивает сбежавшего экс-президента Приднестровья Евгений Шевчука.