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    В Воздушных Силах объяснили задержку рейсов из Украины в Турцию

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    Воздушное пространство над аэропортом в Запорожье было перекрыто в связи с выполнением специальных задач военной авиацией, которые проводились в рамках учений.
    Аэродром. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Воздушное пространство над аэропортом в Запорожье было перекрыто в среду, 5 июля, из-за проведения учений военной авиации.

    Об этом сообщил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Роман Юрчило.

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    "Сегодня с 11.15 до 13.00 украинским государственным центром по регулированию и координации воздушного движения Украины было ограничено движение воздушных судов в воздушном пространстве некоторых районов Украины в связи с выполнением специальных задач военной авиацией, которые проводились в рамках учений", — цитирует Юрчило украинское агентство УНН.

    Он отметил, что украинские авиационные компании были проинформированы об этом, поэтому учения не повлияли на гражданско-транспортное сообщение. На данный момент воздушное движение восстановлено, аэропорты работают в штатном режиме, добавил пресс-секретарь.

    По его словам, никаких чрезвычайных ситуаций не возникало, "процедура была вполне правомерной и она проводилась в соответствии со статьей 24 Воздушного кодекса Украины".

    Ранее местные СМИ сообщили, что два рейса в Турцию задержаны в среду в международном украинском аэропорту "Запорожье", воздушное пространство было перекрыто по приказу Генерального штаба.

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