В деле задержанного в Италии украинца появились новые свидетели

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Италии во время судебного заседания по делу украинца Виталия Маркива появились два новых свидетеля, говорится в материалах дела, которые получила ТСН.

Свидетелями выступают два журналиста, которые якобы общались с подозреваемым после гибели Андреа Роккелли.

По словам одного из свидетелей, итальянской журналистки, Виталий Маркив якобы открыл огонь сначала из огнестрельного оружия, а потом из миномета. Она рассказала, что в результате стрельбы были убиты Андреа Роккелли, его коллега Андрей Миронов, тяжело ранен французский журналист Уильям Ровелон, а также еще два гражданина Украины, которых не удалось идентифицировать.

Еще один свидетель журналист Марчелло Фаучи сообщил, что поддерживал с Маркивом связь в Facebook. Он утверждает, что через соцсети узнал о том, что Маркив вступил в ряды батальона. А о своей причастности к убийству итальянского фотокора украинец якобы самостоятельно подтвердил в интервью. Также в качестве доказательства приводится то, что украинец в списке друзей в соцсети свидетелей по делу — Фаучи и Морани.

К материалу делу также были приложены расшифровки телефонных разговоров родителей подозреваемого, которые проживают в Италии, которые подтверждают, что Маркив участвовал в военных действиях на Донбассе, а также являлся командиром подразделения.

Напомним, Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году.

По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и в составе участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и впоследствии дал показания и предоставил кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан Маркив.