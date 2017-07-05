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    У защиты задержанного в Италии украинца нет никакой стратегии - адвокат

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    (обновлено: )19740
    По словам адвоката, защита Маркива рассматривает возможность подать заявление об изменении меры пресечения, но пока что защита не выработала никакой стратегии и не выбрала процессуальную линию.
    Виталий Маркив
    112 Украина

    КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина. Бывший доброволец украинской Нацгвардии Виталий Маркив находится в тюрьме в Италии под арестом, его защита пока не имеет никакой стратегии и ожидает назначения нового адвоката от посольства Украины, сообщила его адвокат Симона Боцци.

    По его словам, подробности дела могут быть известны в пятницу.

    "Он воспользовался правом не отвечать на вопросы следователей. На сегодняшний день он является подследственным и находится под предварительным заключением в тюрьме города Павия", — сказала Боцци РИА Новости.

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    "Сейчас идет ряд действий, например, он может решить и начать говорить с прокурором, после того, как вчера не стал говорить с судьей. На основе его выбора можно будет говорить о сроках и времени расследования. Но на сегодня мы не можем ничего предсказать — мы пока не выработали никакой стратегии и не выбрали процессуальную линию", – отметила она.

    По ее словам, защита Маркива рассматривает возможность подать заявление об изменении меры пресечения.

    "Подача ходатайства об освобождении – одна из тех вещей, которые мы будем оценивать, может, речь пойдет об изменении меры пресечения. Но не сейчас – еще и потому, что я являюсь адвокатом по назначению суда, и посольство Украины собирается привлечь еще одного защитника, который бы уже занимался такими делами. Я сейчас жду, будет ли кто-то назначен или нет, а пока ничего не делаю. Как обстоят дела, я думаю, мы узнаем в пятницу", — заявила Боцци.

    Напомним, Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году.

    По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и в составе участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и впоследствии дал показания и предоставил кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан Маркив.

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