У защиты задержанного в Италии украинца нет никакой стратегии - адвокат

КИЕВ, 5 июл – РИА Новости Украина. Бывший доброволец украинской Нацгвардии Виталий Маркив находится в тюрьме в Италии под арестом, его защита пока не имеет никакой стратегии и ожидает назначения нового адвоката от посольства Украины, сообщила его адвокат Симона Боцци.

По его словам, подробности дела могут быть известны в пятницу.

"Он воспользовался правом не отвечать на вопросы следователей. На сегодняшний день он является подследственным и находится под предварительным заключением в тюрьме города Павия", — сказала Боцци РИА Новости.

"Сейчас идет ряд действий, например, он может решить и начать говорить с прокурором, после того, как вчера не стал говорить с судьей. На основе его выбора можно будет говорить о сроках и времени расследования. Но на сегодня мы не можем ничего предсказать — мы пока не выработали никакой стратегии и не выбрали процессуальную линию", – отметила она.

По ее словам, защита Маркива рассматривает возможность подать заявление об изменении меры пресечения.

"Подача ходатайства об освобождении – одна из тех вещей, которые мы будем оценивать, может, речь пойдет об изменении меры пресечения. Но не сейчас – еще и потому, что я являюсь адвокатом по назначению суда, и посольство Украины собирается привлечь еще одного защитника, который бы уже занимался такими делами. Я сейчас жду, будет ли кто-то назначен или нет, а пока ничего не делаю. Как обстоят дела, я думаю, мы узнаем в пятницу", — заявила Боцци.

Напомним, Маркива арестовали 30 июня в Италии по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова вблизи Славянска в Донецкой области в 2014 году.

По версии итальянского следствия, Маркив в день гибели журналистов находился на горе Карачун неподалеку от Славянска и в составе участвовал в преднамеренном обстреле позиций, на которых находились Роккелли, его переводчик Миронов и французский журналист Уильям Рогелон. Он выжил и впоследствии дал показания и предоставил кадры видеосъемки, на основе которых и был задержан Маркив.