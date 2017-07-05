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    По указанию Генштаба в аэропорту Запорожья задержали рейсы в Турцию

    (обновлено: )33201
    По данным СМИ, в запорожском аэропорту на несколько часов были задержаны два рейса в Турцию: один - в Стамбул, другой - в Анталью. Сообщается, что воздушное пространство на несколько часов было перекрыто военными по приказу Генштаба.
    Самолет заходит на посадку. Архивное фото
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В среду, 5 июля, в аэропорту Запорожья два рейса в Турцию были задержаны по приказу Генерального штаба, сообщает сайт города "061" со ссылкой на помощника директора аэропорта Игоря Базанова.

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    "Пятого июля в запорожском аэропорту на несколько часов были задержаны два рейса в Турцию: один — в Стамбул, другой — в Анталью… Воздушное пространство на несколько часов было перекрыто военными по приказу Генштаба", — говорится в сообщении.

    По данным издания, на данный момент воздушное пространство уже открыто, самолеты улетели. Причины, по которым воздушное пространство было перекрыто, не сообщаются.

    Напомним, 27 мая авиакомпания British Airways отменила все вылеты из аэропортов Хитроу и Гатвик в Лондоне. 

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