Массовая кибератака. M.E.Doc признала "беспрецедентный факт взлома"

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Компании M.E.Doc, предоставляющая услуги электронного документооборота, признала, что впервые в истории ее существования произошел "беспрецедентный факт взлома" продукта компании, в результате которого в него был внесен вредоносный программный код. Она подтвердила также, что правоохранители изъяли серверы компании.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о проведении правоохранителями ряда обысков в компании M.E.Doс в связи с ее возможной причастностью к хакерской атаке. Начальник департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк заявлял, что ведомство проводит расследование по поводу причастности компании M.E.Doс к хакерской атаке. M.E.Doс заявила, что ее программа не имеет отношения к хакерской атаке, отметив, что компания сама подверглась заражению и привлекла правоохранителей и экспертов Cisco Ukraine для разбирательств.

"В ходе проведения следственных действий сервера компании временно изъяты для анализа проникновения", — говорится в сообщении компании на странице компании в Facebook.

Как заявили в M.E.Doс, внесенные изменения могли быть использованы злоумышленниками для вирусной атаки. Для решения проблемы специалисты компании создали обновление, которое гарантированно исключает угрозу заражения вирусом для пользователей, однако оно не может быть запущено из-за изъятия серверов.

В связи с этим руководство M.E.Doс предложило департаменту киберполиции МВД Украины совместно, под четким контролем и при участии представителей правоохранительных органов, скорее выпустить обновление, которое может исправить ситуацию и предотвратить повторные атаки вируса.

Главный исполнительный директор M.E.Doc Алеся Белоусова сообщила изданию "Лига.net", что из-за изъятия серверов работа компании на данный момент заблокирована, в ходе обысков изъято около 100 серверов и даже коммуникационное оборудование для телефонов. По ее словам, сервисом "M.E.Doc" пользуются около полумиллиона клиентов по всей Украине, что составляет около 1 миллиона компьютеров.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявила, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы M.E.doc. Согласно первым сообщениям, активированный злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.