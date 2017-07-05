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    В Мариуполе беременная женщина заболела ботулизмом

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    Состояние у заболевшей на девятом месяце ботулизмом беременной женщины - стабильное с положительной динамикой, сообщил анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Мариуполя Олег Алешин.
    Вяленая рыба. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Мариуполе беременная женщина на девятом месяце съела купленную на рынке вяленую рыбу, после чего ее госпитализировали с диагнозом "ботулизм", сообщает ТСН. ua.

    "Состояние у нее стабильное с положительной динамикой. Сыворотку мы получили благодаря волонтерам из Киева", — сообщил анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Мариуполя Олег Алешин.

    Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в Украине с начала года от ботулизмом заболели 76 человек, из них 8 скончались.

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