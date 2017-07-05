В Мариуполе беременная женщина заболела ботулизмом

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. В Мариуполе беременная женщина на девятом месяце съела купленную на рынке вяленую рыбу, после чего ее госпитализировали с диагнозом "ботулизм", сообщает ТСН. ua.

"Состояние у нее стабильное с положительной динамикой. Сыворотку мы получили благодаря волонтерам из Киева", — сообщил анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Мариуполя Олег Алешин.

Напомним, ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что в Украине с начала года от ботулизмом заболели 76 человек, из них 8 скончались.