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    Горишним Плавням пригрозили уголовным делом за стелу "Комсомольск"

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    (обновлено: )12611
    Институт национальной памяти недоволен, что власти Горишних Плавней решили восстановить поврежденную в мае стелу на въезде в город. Тогда на ней были сорваны две буквы, и теперь надпись читается как Комоольск, а не Комсомольск.
    Стела на въезде в Горишни Плавни, ранее - Комсомольск
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Городские власти Горишних Плавней Полтавской области решили восстановить стелу на въезде в город с бывшим названием города Комсомольск, в связи с чем Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился к генеральному прокурору Украины, председателю Службы безопасности Украины и председателю Национальной полиции Украины с просьбой провести расследование.

    Фотожабы на переименование Комсомольска в Горишни Плавни
    Соцсети
    Соцсети взорвались фотожабами на переименование Комсомольска в Горишни Плавни

    Как сообщает пресс-служба УИНП, власти города поручили коммунальному предприятию изготовить недостающие элементы (буквы С и М) для восстановления стелы, выделив 8 тысяч гривен из местного бюджета.

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    "В обращении в правоохранительные структуры Институт нацпамяти просит возбудить уголовное производство по ст. 4361 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности", — говорится в сообщении учреждения. 

    Стелу, которая установлена на въезде в город со стороны Кременчуга, повредили в ночь на 19 мая. На ней были сорваны две буквы, и теперь надпись читается как Комоольск. 

    Примечательно, что на городских общественных слушаниях большая часть участников поддержало идею переименования бывшего Комсомольска в Святониколаевск.

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