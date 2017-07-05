Горишним Плавням пригрозили уголовным делом за стелу "Комсомольск"

Фото из открытых источников

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Городские власти Горишних Плавней Полтавской области решили восстановить стелу на въезде в город с бывшим названием города Комсомольск, в связи с чем Украинский институт национальной памяти (УИНП) обратился к генеральному прокурору Украины, председателю Службы безопасности Украины и председателю Национальной полиции Украины с просьбой провести расследование.

Как сообщает пресс-служба УИНП, власти города поручили коммунальному предприятию изготовить недостающие элементы (буквы С и М) для восстановления стелы, выделив 8 тысяч гривен из местного бюджета.

Смотрите также: Рыбчинский о несвоевременной декоммунизации в Украине

"В обращении в правоохранительные структуры Институт нацпамяти просит возбудить уголовное производство по ст. 4361 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности", — говорится в сообщении учреждения.

Стелу, которая установлена на въезде в город со стороны Кременчуга, повредили в ночь на 19 мая. На ней были сорваны две буквы, и теперь надпись читается как Комоольск.

Примечательно, что на городских общественных слушаниях большая часть участников поддержало идею переименования бывшего Комсомольска в Святониколаевск.