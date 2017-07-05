наверх
05.07.201708:37
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине в среду без осадков

    (обновлено: )6
    По прогнозу Украинского гидрометцентра, температура в Украине в среду максимально поднимется до +29 градусов. В столице 5 июля будет от +21 до +23 градусов.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют в среду, 5 июля, сухую погоду без осадков в Украине, температура максимально поднимется до +29, сообщает Гидрометцентр.

    Читайте также: Порошенко против Авакова-Турчинова. К перевороту готовы?

    На западе днем ожидается от +20 до +26 градусов, теплее всего будет на Закарпатье. В северных областях — от +20 до +24 градусов, в восточных теплее — до +27. На юге воздух прогреется от +25 до +29 градусов, в центральном регионе — от +22 до +26 градусов.

    В столице в среду будет от +21 до +23 градусов.

    Ранее сообщалось, что в  Украине из-за непогоды пострадали 17 человек, среди них — ребенок. Также сообщалось о 640 поваленных деревьев, 260 поврежденных кровель жилых домов, 11 хозяйственных построек и 8 общеобразовательных школ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    "ПриватБанк"
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство