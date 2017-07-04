МИД сообщил об условиях содержания задержанного в Италии нацгвардейца

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев сообщил, что психологическое состояние задержанного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива нормальное, условия его содержания удовлетворительные.

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По его словам, украинские консулы посетили задержанного Маркива.

"Условия его содержания удовлетворительные. Состояние психологическое нормальное. Сейчас принимаются все меры для того, чтобы получить более полную информацию о нашем гражданине, то есть, когда будет следующее судебное заседание, как отрабатывается алгоритм сотрудничества с адвокатами и т.д.", — сказал Погорельцев.

Он отметил, что в итальянском городе Павиа во вторник суд не рассматривал вопрос об избрании меры пресечения Маркиву.

"Состоялось судебное заседание. На заседании не рассматривался вопрос об избрании меры пресечения", — сказал дипломат, информирует УНИАН.

Он подчеркнул, что ситуация с задержанием Маркива находится на особом контроле украинского внешнеполитического ведомства. В частности, дипломат отметил, что речь идет о всех работах по подготовке для максимального обеспечения прав и интересов Маркива.

"Сейчас нам неизвестно, когда будет следующее заседание, но мы заинтересованы в том, чтобы все произошло быстро. Мы уверены в том, что нужно, чтобы все это было непредвзято, с учетом всех предоставленных украинской стороной документальных подтверждений, свидетельствующих об абсолютной непричастности господина Маркива к тому, в чем его подозревают итальянские компетентные органы", — добавил дипломат.

В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотокорреспондента в Донбассе. Андреа Роккелли погиб на востоке Украины вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".