"Азов" празднует годовщину "великой победы" князя Святослава над хазарами

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Батальон "Азов" отмечает годовщину "великой победы" киевского князя Святослава над хазарами в 965-ом году, сообщает пресс-служба батальона.
По словам командира полка "друга Мосе", эта победа "над иудейским государством" стоит в ряду наиболее значимых событий славянской и мировой истории.
"С небольшими силами князь смог одолеть врага, который преобладал. Это свидетельствует прежде всего о храбрости и профессиональности, высоком уровне подготовки его ратников. Непобедимый дух и оружие потомков Перуна уничтожили паразитическую систему. Мы можем провести много параллелей с сегодняшними событиями. Однако самое главное — это то, что мы должны помнить великие победы наших предков. Это наш долг. Ведь в этой памяти сохранено именно понимание того, как строить будущее", — заявил Мосе.
В честь праздника бойцы установили в гарнизоне статую Перуну — "покровителю всех славян и в частности воинов".
"Перун как первопредок, как настоящий защитник своего рода, станет на защите нашего гарнизона", — заверили в "Азове".
После торжественного построения на базе Урзуф состоялся обряд создания святилища Перуна.
"Каждое подразделение предоставило для обряда кинжалы, установленные по кругу у Перуна. На этом сакральном месте будет проходить освящение оружия перед боевыми задачами", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 июня пресс-служба полка "Азов" разместила в интернете видео марша подразделения по случаю торжественных мероприятий в связи с третьей годовщины освобождения Мариуполя от ополченцев.