КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Батальон "Азов" отмечает годовщину "великой победы" киевского князя Святослава над хазарами в 965-ом году, сообщает пресс-служба батальона.

По словам командира полка "друга Мосе", эта победа "над иудейским государством" стоит в ряду наиболее значимых событий славянской и мировой истории.

"С небольшими силами князь смог одолеть врага, который преобладал. Это свидетельствует прежде всего о храбрости и профессиональности, высоком уровне подготовки его ратников. Непобедимый дух и оружие потомков Перуна уничтожили паразитическую систему. Мы можем провести много параллелей с сегодняшними событиями. Однако самое главное — это то, что мы должны помнить великие победы наших предков. Это наш долг. Ведь в этой памяти сохранено именно понимание того, как строить будущее", — заявил Мосе.

В честь праздника бойцы установили в гарнизоне статую Перуну — "покровителю всех славян и в частности воинов".

azov.press "Азов" празднует годовщину "великой победы" князя Святослава над хазарами

"Перун как первопредок, как настоящий защитник своего рода, станет на защите нашего гарнизона", — заверили в "Азове".

После торжественного построения на базе Урзуф состоялся обряд создания святилища Перуна.

azov.press "Азов" празднует годовщину "великой победы" князя Святослава над хазарами

azov.press "Азов" празднует годовщину "великой победы" князя Святослава над хазарами

"Каждое подразделение предоставило для обряда кинжалы, установленные по кругу у Перуна. На этом сакральном месте будет проходить освящение оружия перед боевыми задачами", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июня пресс-служба полка "Азов" разместила в интернете видео марша подразделения по случаю торжественных мероприятий в связи с третьей годовщины освобождения Мариуполя от ополченцев.