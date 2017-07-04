В Украину доставили лекарства против ботулизма

Altopress/EAST NEWS/Ale Ventura

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. В Украине с начала года от ботулизмом заболели 76 человек, из них 8 скончались, заявила на брифинге и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Читайте также: В Минздраве не знают, сколько вообще нужно сывороток от ботулизма – эксперт

По ее словам, в течение последних месяцев в Украине наблюдается увеличение числа случаев заболеваемости ботулизмом.

"Сегодня в Украину доставили партию лекарств против ботулизма, первые 25 курсов для формирования базового запаса антитоксина канадского производства", — сказала Супрун, информирует УНИАН.

Она отметила, что партия лекарств позволит сформировать базовый запас, который будет использован для немедленного лечения больных.

"Сыворотки сохраняются в Минздраве и в случае необходимости будут перевезены в регионы в кратчайшие сроки. Сыворотка против ботулизма позволит спасти десятки пациентов… Но я также призываю украинцев беречь свое здоровье, и не употреблять продукты питания сомнительного качества. Ведь предотвратить заболевание значительно лучше, чем ликвидировать сокрушительные последствия для здоровья", — сказала Супрун.

Ранее Госпотребслужба сообщила, что в Киеве ввели временный запрет на реализацию вяленой рыбы в связи со случаями заболевания ботулизмом.