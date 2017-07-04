"Зря суетятся". Крым ответил на планы Киева изменить статус полуострова

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости Украина, Виктор Лященко. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что планы изменить статус Крыма в Конституции Украины являются провокацией.

"Крым к украинской Конституции никакого отношения не имеет, и зря они суетятся. Крымский народ уже давно определился и с Конституцией своей, и с тем, в каком государстве он находится. Крымчане вернулись на родину, поэтому суета тут бесполезна. Кроме как провокацией эти все действия назвать по другому никак нельзя", — сказал РИА Новости Мурадов.

Он также подчеркнул, что "заигрывание киевских властей с крымскими татарами ничего позитивного народу не сулит".

"Крымские татары, как только Крым вернулся к себе на родину в Россию, получили тот объем прав, который они никогда не имели при Украине. И кстати, при тех абсурдных предложениях, которые выдвигаются, они бы не имели даже в случае, если бы Крым еще состоял в составе Украины. Это было бы только лишение автономии и всех ее прав", — подчеркнул Мурадов.

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Конституционная комиссия Украины в середине мая создала рабочую группу для разработки предложений по изменениям и дополнениям в конституцию относительно Автономной республики Крым (раздел 10 Основного закона). В понедельник депутат от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь рассказал, что Конституционная комиссия 5 июля намерена утвердить предложения по статусу Крыма, который присоединили к РФ в марте 2014 года.