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    Суд подтвердил конфискацию танзанийского судна Sky moon

    (обновлено: )12101
    Согласно решению Апелляционного суда, постановление суда первой инстанции, которым судно Sky Moon и предмет контрабанды (техническая сода) отошли в доход государства, остается в силе.
    Грузовое морское судно Sky moon
    www.vesseltracker.com

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области оставил без изменений постановление суда первой инстанции о конфискации в доход государства танзанийского судна Sky moon, которое осенью 2016 года было задержано пограничниками, сообщила в понедельник Генпрокуратура Украины.

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    В марте суд Одессы принял решение о конфискации судна Sky moon, которое было задержано пограничниками на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева. Также суд конфисковал груз, который транспортировало судно — более 3 тысяч тонн технической соды стоимостью более 680 тысяч долларов. Это решение стало первым в истории Украины судебным вердиктом о конфискации морского судна.

    "Апелляционный суд Одесской области оставил в силе постановление суда первой инстанции, которым судно Sky Moon и предмет контрабанды (техническая сода) отошли в доход государства", — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины в понедельник.

    Кроме того, суд подтвердил признание гражданина Сирии, капитана судна виновным в совершении административного правонарушения "перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Украину вне таможенного контроля".

     

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