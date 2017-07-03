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    Общество

    Во Львове очистили 70% мусорных площадок

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (349)

    (обновлено: )6901
    Как сообщает департамент развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА, на сегодняшний день очищено около 70% мусорных площадок.
    strana.ua

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Во Львове за минувшие сутки вывезли 180 тонн мусора с 12 переполненных контейнерных площадок. Об этом сообщает департамент развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА.

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    Отмечается, что на сегодняшний день очищено около 70% мусорных площадок.

    Ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что на сегодняшний день из Львова вывезли уже почти половину накопившегося там мусора, это более 3 тысяч тонн.

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