Во Львове очистили 70% мусорных площадок

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КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Во Львове за минувшие сутки вывезли 180 тонн мусора с 12 переполненных контейнерных площадок. Об этом сообщает департамент развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА.

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Отмечается, что на сегодняшний день очищено около 70% мусорных площадок.

Ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что на сегодняшний день из Львова вывезли уже почти половину накопившегося там мусора, это более 3 тысяч тонн.