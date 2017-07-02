КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. В Черкассах задержан грузовик с львовским мусором, сообщает пресс-служба ГУ НП в Черкасской области.

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"Грузовик, от которого исходил резкий запах отходов, обнаружили представители общественных организаций. Мусор, как объясняет водитель, он привез из города Львова без документов. Документы заказчики ему пообещали предоставить позже. По данному факту проводится проверка", — говорится в сообщении.

По данным полиции, к ним обратились представители общественных организаций, которые сообщили, что на территории города Черкассы находится грузовой автомобиль, заполненный мусором. На место происшествия направили следственно-оперативную группу.

Ранее вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что на сегодняшний день из Львова вывезли уже почти половину накопившегося там мусора, это более 3 тысяч тонн.