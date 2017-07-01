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    Общество

    Бойцы АТО удивлены желанием власти помиловать тех, кто в них стрелял - эксперт

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (695)

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    Эксперт Олег Жданов в эфире "ГС" заявил, что украинские военнослужащие отрицательно относятся к возможной амнистии тех, кто совершил военные преступления на Донбассе.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Для достижения мира в Донбассе Украине нужно принять закон об амнистии для части ополченцев, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, о неизбежности такого шага свидетельствует практика стран, которые прошли через подобные конфликты. Однако Тука считает, что закон об амнистии должен быть принят не для всех: окончательное решение в каждом отдельном случае должен принять суд.

    Обстрелы в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донецк: "хлебное" перемирие не работает

    Как вопрос амнистии за военные преступления на Донбассе воспринимается среди украинских военных, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    "Очень отрицательно. Потому что наши военнослужащие, особенно те, кто прошел боевые действия в зоне АТО, они с большим недоверием и удивлением смотрят на руководство страны, готовое боевиков, которые вчера стояли с автоматом в окопе напротив и стреляли в них, пытались их убить, амнистировать согласно этому закону. И они будут ходить как равноправные и полноценные граждане нашего общества", — заявил Жданов.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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