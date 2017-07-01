Бойцы АТО удивлены желанием власти помиловать тех, кто в них стрелял - эксперт

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Для достижения мира в Донбассе Украине нужно принять закон об амнистии для части ополченцев, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, о неизбежности такого шага свидетельствует практика стран, которые прошли через подобные конфликты. Однако Тука считает, что закон об амнистии должен быть принят не для всех: окончательное решение в каждом отдельном случае должен принять суд.

Как вопрос амнистии за военные преступления на Донбассе воспринимается среди украинских военных, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Очень отрицательно. Потому что наши военнослужащие, особенно те, кто прошел боевые действия в зоне АТО, они с большим недоверием и удивлением смотрят на руководство страны, готовое боевиков, которые вчера стояли с автоматом в окопе напротив и стреляли в них, пытались их убить, амнистировать согласно этому закону. И они будут ходить как равноправные и полноценные граждане нашего общества", — заявил Жданов.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.