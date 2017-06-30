ВСУ перебрасывают танки под Донецк - ДНР

ДОНБАСС, 30 июн — РИА Новости Украина. Украинские военные перебрасывают танки в район поселка Пески под Донецком, возможны провокации, сообщили в самопровозглашенной ДНР.

"Наша разведка зафиксировала начало движения колонны танков ВСУ из района Тоненького в направлении Песок. Ожидаются серьезные провокации. Обращаем внимание СММ ОБСЕ на грубое нарушение украинской стороной минских соглашений в отношении присутствия вблизи линии соприкосновения запрещенных вооружений", — сказал представитель самопроозглашенной ДНР.

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В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.