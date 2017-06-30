ОБСЕ заявляет о росте числа жертв среди мирного населения в Донбассе

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. С начала года жертвами конфликта в Донбассе стали 285 человек, из них 52 человека погибли, сообщает Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) в отчете на 28 июня.

"Несмотря на уменьшение количества нарушений режима прекращения огня за период с 13 по 26 июня ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной. СMM зафиксировала около 1000 нарушений режима прекращения огня в течение выходных 24 и 25 июня. Эта вспышка насилия привела к большому количеству жертв среди гражданского населения. За отчетный период погибли 5 человек, еще 6 получили ранения. Это увеличило подтвержденное СММ общее количество жертв среди гражданского населения в 2017 году до 285, включая 52 смертельных случая", — цитирует УНИАН данные отчета ОБСЕ.

14 июня заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщал, что с начала года в Донбассе погибли 45 мирных жителей, еще 216 гражданских за это время получили ранения.

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В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.