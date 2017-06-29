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    Общество

    Жара в Украине усилится до +38

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    По прогнозу синоптиков, жара начнет спадать с 1 июля на западе страны, а на следующей неделе снижение температуры будет по всей территории Украины.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Температура воздуха в ближайшие два дня — 30 июня и 1 июля — в юго-восточных областях Украины повысится до +35…+38.

    "В южных и восточных областях эти 35-38 (градусов — Ред.) мы ждем завтра (30 июня — Ред.) и послезавтра, 1 июля. В эти дни может быть и 38 (градусов — Ред.) в отдельных пунктах юго-восточной части Украины. Завтра тоже уже может быть (повышение температуры — Ред.), начиная от Херсонской до Запорожской области", — сообщили и в Укргидрометцентре в комментарии УНН.

    Животные в зоопарке Рима
    REUTERS/Tony Gentile
    Арбузы и лед. Как животные в зоопарке Рима спасаются от жары

    По прогнозу синоптиков, жара начнет спадать с 1 июля, начиная с западных областей, а на следующей неделе снижение температуры будет по всей территории страны.

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    В начале июля в ряде регионов Украины пройдут дожди. "Постепенно будет перемещаться фронт и дожди — с запада на восток и на юг", — отметили в Гидрометцентре.

    Ранее по Украине прошел циклон, который принес сильные дожди в ряд регионов страны.

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