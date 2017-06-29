В Сумах разоблачили центр по легализации доходов предприятий ЛДНР

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили теневой центр, причастный к финансированию терроризма, сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Подпольную структуру, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях, разоблачила в Сумах Служба безопасности Украины. Злоумышленники арендовали три офиса, в которых проводились операции по легализации доходов, полученных предприятиями ОРДЛО. Затем наличность (российские рубли) переправлялась на временно оккупированных боевиками территории. При этом использовались оборотные средства ряда российских банков, дельцы контрабандным путем завозили из России в Украину", — сообщает подробности СБУ.

СБУ, facebook Средства подпольной структуры, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях

СБУ, facebook Средства подпольной структуры, которая занималась незаконными валютными операциями и легализацией средств, полученных предприятиями на временно оккупированных территориях

Во время обысков в арендованных злоумышленниками помещениях и по месту жительства оперативники спецслужбы изъяли наличными 1 млн рублей, 180 тыс долларов, два миллиона гривен, 22000 евро, а также большое количество золотых изделий, в частности, коллекционных монет.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 385-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Ранее сообщалось, что сотрудниками налоговой милиции Киева прекращена деятельность конвертационного центра, средства которого конвертировались путем снятия наличных через банкоматы и кассы банков за вознаграждение в размере 10-12%.