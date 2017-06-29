В Украину идет жара

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В Украине в четверг ожидается жаркая погода, температура в течение дня прогнозируется в диапазоне +27…+32 градусов, местами до +30…+34, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Если коротко — в Украину идет настоящая жара. Дожди, локальные, преимущественно небольшие, но с грозами наиболее вероятны в западных областях и на востоке Украины плюс Днепропетровщина", — пишет она на своей странице в Facebook.

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В Киеве ожидается сухая солнечная жаркая погода, днем +30…+32 градуса. Жара спадет в воскресенье, а на следующей неделе существенно похолодает.

Наталья Диденко/Facebook, 28 июня 2017

Ранее по Украине прошел циклон, который принес сильные дожди в ряд регионов страны.