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    В Украину идет жара

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    Согласно прогнозу, небольшие дожди ожидаются в западных областях и на востоке Украины. В целом в течение дня температура воздуха будет находиться в пределах +27...+32 градусов, местами до +30...+34.
    Жара в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В Украине в четверг ожидается жаркая погода, температура в течение дня прогнозируется в диапазоне +27…+32 градусов, местами до +30…+34, сообщает синоптик Наталья Диденко.

    "Если коротко — в Украину идет настоящая жара. Дожди, локальные, преимущественно небольшие, но с грозами наиболее вероятны в западных областях и на востоке Украины плюс Днепропетровщина", — пишет она на своей странице в Facebook.

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    В Киеве ожидается сухая солнечная жаркая погода, днем +30…+32 градуса. Жара спадет в воскресенье, а на следующей неделе существенно похолодает.

    Наталья Диденко/Facebook, 28 июня 2017

    Ранее по Украине прошел циклон, который принес сильные дожди в ряд регионов страны.

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