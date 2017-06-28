Все серверы органов госвласти уже работают в штатном режиме - МВД

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КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Специалисты продолжают работу над ликвидацией последствий хакерской атаки, но все серверы органов государственной власти уже работают в штатном режиме, сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

"Все серверы органов государственной власти работают в штатном режиме. Наши специалисты продолжают работать над решением проблем", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook в среду.

По его словам, серверы Министерства внутренних дел, Нацполиции, Службы безопасности, Генпрокуратуры и Министерства обороны защищены. Он призвал пользователей выполнять все рекомендации по соблюдению правил кибербезопасности.

Шкиряк также вновь обвинил спецслужбы РФ в причастности к атаке, но не привел никаких доказательств.

Накануне Украина и ряд других стран подверглись масштабной хакерской атаке. Так, вирус-вымогатель Petya стал причиной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании. Он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам.

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