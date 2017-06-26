наверх
27.06.201700:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Холодницкий уверен, что его прослушивают правоохранители

    (обновлено: )5602
    По мнению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его телефон могут прослушивать много правоохранительных органов.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что его мобильный телефон прослушивают.

    Роман Насиров. Архивное фото
    Украинское фото
    Дай 100 миллионов! Залог Насирова и требования Холодницкого

    "Думаю, что да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала ZIK.

    Читайте также: Услышат каждого. Во Франции разгорелся скандал из-за массовой прослушки

    По мнению руководителя САП, его телефон могут прослушивать много правоохранительных органов.

    Холодницкий также сообщил, что номер телефона он не менял с 2006 года.

    Прокурор добавил, что его охрана регулярно проверяет кабинет на предмет возможного несанкционированного "прослушивания".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Светлана Крюкова на пресс-конференции о давлении властей на издание "Страна.ua"
    Дело Гужвы. Арест
    На месте происшествия. Архивное фото
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    "Мусорное" вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Надежда Савченко о Петре Порошенко. Видео
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против