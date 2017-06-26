Холодницкий уверен, что его прослушивают правоохранители

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий считает, что его мобильный телефон прослушивают.

"Думаю, что да", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала ZIK.

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По мнению руководителя САП, его телефон могут прослушивать много правоохранительных органов.

Холодницкий также сообщил, что номер телефона он не менял с 2006 года.

Прокурор добавил, что его охрана регулярно проверяет кабинет на предмет возможного несанкционированного "прослушивания".