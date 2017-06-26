Миллион украинцев не смогут голосовать из-за отсутствия прописки

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Почти миллион украинцев не смогут голосовать в 2019 году из-за отсутствия регистрации места жительства, заявила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Жанна Усенко-Черная во время круглого стола по вопросам совершенствования системы регистрации места жительства.

"В 2019 году мы ожидаем очередные выборы. Мы будем иметь около одного миллиона граждан Украины, которые не смогут воспользоваться своим избирательным правом потому, что они не имеют регистрации", — цитирует ее УНН.

При этом Усенко-Черная отметила, что ЦИК надеется на скорейшее решение этой ситуации.

Замглавы МВД Татьяна Ковальчук заявила, что существующая система регистрации неэффективна, так как искажает государственную статистику по территориальному размещению населения, создает диспропорцию в наполнении местных бюджетов, ограничивает доступ населения к получению административных и медицинских услуг.

МВД предлагает ввести декларативную модель регистрации места жительства, упростить процесс регистрации посредством использования онлайн-сервисов или путем увеличения функционала центров предоставления административных услуг.

"Это позволит ЦНАП беспрепятственно регистрировать место жительства", — цитирует Ковальчук пресс-служба МВД.

По результатам исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", ситуация, которая сложилась в Украине, может привести к массовым протестам. Такого мнения придерживаются 70% граждан страны.