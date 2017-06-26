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    Общество

    Более 80% украинцев назвали День Победы важным праздником

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    По данным опроса, 7% респондентов считают День Победы 9 мая пережитком прошлого, 9% - обычным или выходным днем, 2% не определились, а 80% считают этот день праздником со значительным символизмом.
    Ветераны в киевском парке Славы 9 мая. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Более 80% граждан Украины считают День Победы 9 мая важным праздником, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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    "День Победы 9 мая является праздником со значительным символизмом для 82% опрошенных украинцев", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

    В сообщении отмечается, что 7% респондентов считают День Победы 9 мая пережитком прошлого, 9% — обычным или выходным днем, 2% не определились.

    Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения по всей Украине. Всего были опрошены 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

    Институт национальной памяти Украины, который занимается вопросами декоммунизации в стране, ранее предложил отменить выходной 9 мая, при этом государственным праздником и выходным днем предлагается сделать 8 мая. В этот день с 2015 года в Украине отмечается День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами, отмечающими в этот день капитуляцию нацистской Германии. 

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