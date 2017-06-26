В Украине запретили асбест

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Минздрав Украины утвердил государственные санитарные нормы и правила "О безопасности и защите работников от вредного воздействия асбеста и материалов и изделий, содержащих асбест", сообщает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Соответствующим документом вводится запрет на производство и использование асбеста, асбестосодержащих изделий и материалов в технологических процессах и при проведении строительно-монтажных работ.

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"Давно доказано убийственное влияние на здоровье человека всех разновидностей асбеста", — пишет Супрун на своей странице в Facebook.

Ульяна Супрун/Facebook, 26 июня 2017

Напомним, на основе результатов всесторонних научных исследований канцерогенных веществ, Международное агентство по изучению рака отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории списка канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения о канцерогенности их для человека. Многие страны уже давно отказались от этого вещества.