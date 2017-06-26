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    Общество

    Большинство судей по делу о переименовании Днепра взяли самоотвод - Лукаш

    (обновлено: )22402
    По словам адвоката и бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, в ходе процесса по обжалованию переименования Днепра пять из девяти судей, рассматривающих дело, взяли самоотвод.
    Большинство судей по делу о переименовании Днепра взяли самоотвод
    Елена Лукаш в Facebook

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В ходе процесса по обжалованию переименования Днепра пять из девяти судей, рассматривающих дело, взяли самоотвод. Об этом сообщила в понедельник адвокат, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем аккаунте в соцсети Facebook.

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    "Сегодня 5 из 9 судей, рассматривающих дело, взяли самоотвод. Как в стишке о десяти негритятах. Сказать, что постановление ВРУ (Верховной Рады Украины — ред.) о переименовании Днепропетровска незаконно они не могут, слишком велико давление, а сказать, что законно и услужить режиму — не хотят. Вот и берут самоотводы. В моей практике такое в первый раз", — написала она.

    Ранее Верховная Рада приняла постановление, которым переименовала город Днепропетровск в рамках декоммунизации в Днепр. Позднее фракция "Оппозиционный блок" зарегистрировала в парламенте постановление об отмене результатов голосования о переименовании Днепропетровска. Замглавы фракции Александр Вилкул заявил, что Рада должна сначала рассмотреть это постановление, только после этого Днепропетровск можно считать переименованным.

    Однако 1 июня Верховная Рада не поддержала постановление, которым предполагалось отменить переименование города Днепропетровска.

    Позднее депутаты подали обращение в КСУ по переименованию Днепропетровска в Днепр, однако позже КСУ отказался рассматривать вопрос переименования города.

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