Большинство судей по делу о переименовании Днепра взяли самоотвод - Лукаш

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В ходе процесса по обжалованию переименования Днепра пять из девяти судей, рассматривающих дело, взяли самоотвод. Об этом сообщила в понедельник адвокат, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"Сегодня 5 из 9 судей, рассматривающих дело, взяли самоотвод. Как в стишке о десяти негритятах. Сказать, что постановление ВРУ (Верховной Рады Украины — ред.) о переименовании Днепропетровска незаконно они не могут, слишком велико давление, а сказать, что законно и услужить режиму — не хотят. Вот и берут самоотводы. В моей практике такое в первый раз", — написала она.

Ранее Верховная Рада приняла постановление, которым переименовала город Днепропетровск в рамках декоммунизации в Днепр. Позднее фракция "Оппозиционный блок" зарегистрировала в парламенте постановление об отмене результатов голосования о переименовании Днепропетровска. Замглавы фракции Александр Вилкул заявил, что Рада должна сначала рассмотреть это постановление, только после этого Днепропетровск можно считать переименованным.

Однако 1 июня Верховная Рада не поддержала постановление, которым предполагалось отменить переименование города Днепропетровска.

Позднее депутаты подали обращение в КСУ по переименованию Днепропетровска в Днепр, однако позже КСУ отказался рассматривать вопрос переименования города.