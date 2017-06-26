Опрос: треть украинцев сожалеют о распаде Советского Союза

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Около 33% украинцев сожалеют из-за распада СССР. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" по итогам опроса.

"Треть опрошенных украинцев сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 53% — не жалеют, 14% — не определились", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения Украины по всей стране. Всего было опрошено 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Напомним, фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.