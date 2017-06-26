наверх
26.06.201715:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Опрос: треть украинцев сожалеют о распаде Советского Союза

    (обновлено: )28351
    Как свидетельствуют результаты опроса, "треть опрошенных украинцев сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 53% - не жалеют, 14% - не определились".
    Символы СССР на мосту им. Патона в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Около 33% украинцев сожалеют из-за распада СССР. Такие данные приводит социологическая группа "Рейтинг" по итогам опроса.

    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Большое интервью Путина: США, борьба с терроризмом, крушение СССР

    "Треть опрошенных украинцев сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, 53% — не жалеют, 14% — не определились", — говорится в пресс-релизе по итогам исследования.

    Опрос проводился в период с 22 по 31 мая среди совершеннолетнего населения Украины по всей стране. Всего было опрошено 3 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 1,8%.

    Напомним, фактически Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда президент СССР Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о прекращении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

    Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года был проведен референдум о сохранении СССР. "За" тогда высказались 76,4% принявших участие в голосовании. На основе итогов референдума весной-летом 1991 года был разработан проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого было назначено на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа 1991 года, вошедшего в историю как Августовский путч.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дмитрий Линько
    Дело Гужвы. Арест
    В центре Харькова зарезали иностранного студента
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    "Мусорное" вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Ситуация в Станице Луганской
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против