Автогламур: в Одессе замечен BMW, полностью оклеенный стразами

facebook.com/Елизавета Селеванюк

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Одессе замечен BMW Z4, усыпанный стразами.

facebook.com/Александр Александров В Одессе замечен «бриллиантовый» BMW

facebook.com/Елизавета Селеванюк В Одессе замечен «бриллиантовый» BMW

Необычный автомобиль видели на 13-й станции Фонтана и у дельфинария "Немо", сообщает Думская.

По информации издания, такой же родстер два года назад заметили в соседней Молдове. Тогда СМИ окрестили его "BMW Swarovski". 27-летней владелец машины — Виктор Данила из Кишинева — рассказал, что обклеил авто самостоятельно, на что у него ушло полгода и 250 тысяч камней. Кристаллами отделаны даже диски.