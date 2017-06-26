наверх
26.06.201714:13
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Автогламур: в Одессе замечен BMW, полностью оклеенный стразами

    (обновлено: )39410
    Оригинальный BMW Z4, усыпанный белоснежными стразами, вызвал ажиотаж как среди одесситов, так и среди гостей солнечного города.
    В Одессе замечен «бриллиантовый» BMW
    facebook.com/Елизавета Селеванюк

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Одессе замечен BMW Z4, усыпанный стразами.

    facebook.com/Александр Александров
    В Одессе замечен «бриллиантовый» BMW
    facebook.com/Елизавета Селеванюк
    В Одессе замечен «бриллиантовый» BMW

    Необычный автомобиль видели на 13-й станции Фонтана и у дельфинария "Немо", сообщает Думская.

    По информации издания, такой же родстер два года назад заметили в соседней Молдове. Тогда СМИ окрестили его "BMW Swarovski". 27-летней владелец машины — Виктор Данила из Кишинева — рассказал, что обклеил авто самостоятельно, на что у него ушло полгода и 250 тысяч камней. Кристаллами отделаны даже диски.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дмитрий Линько
    Дело Гужвы. Арест
    В центре Харькова зарезали иностранного студента
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Общегородское вече во Львове
    Невыносимый мусор Львова
    Михаил Погребинский
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против