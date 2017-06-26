Автогламур: в Одессе замечен BMW, полностью оклеенный стразами

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КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В Одессе замечен BMW Z4, усыпанный стразами.
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В Одессе замечен «бриллиантовый» BMW
facebook.com/Елизавета Селеванюк
В Одессе замечен «бриллиантовый» BMW
Необычный автомобиль видели на 13-й станции Фонтана и у дельфинария "Немо", сообщает Думская.
По информации издания, такой же родстер два года назад заметили в соседней Молдове. Тогда СМИ окрестили его "BMW Swarovski". 27-летней владелец машины — Виктор Данила из Кишинева — рассказал, что обклеил авто самостоятельно, на что у него ушло полгода и 250 тысяч камней. Кристаллами отделаны даже диски.