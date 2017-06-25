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    Общество

    Рейтинг социально развитых стран: Украина опередила Россию и Белоруссию

    (обновлено: )38115
    Согласно рейтингу Social Progress Imperative, Украину в деле социального прогресса значительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.
    Флаг Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В ежегодном американском рейтинге Social Progress Imperative Украина заняла 64-е место из 128 стран.

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    Стоит отметить, что Украину в деле социального прогресса значительно обогнали такие страны как, например, Ямайка, Перу, Колумбия, Малайзия или Албания.

    В рамках исследования Social Progress Index, эксперты оценивали страны по таким критериям как: медицина, санитарное состояние, условия жизни, образование, доступ к технологиям, свобода выбора и слова, толерантность и защита прав человека.

    В итоге Украина заняла 64-е место, Беларусь в рейтинге оказалась на 65-й позиции, Россия — 67-е.

    У остальных наших соседей позиции значительно лучше. Так Польша в индексе социально прогрессивных стран оказалась на 32-й строчке, Латвия — на 34-й, а Литва — на 35-й. 

    Лидером рейтинга стала Дания. На втором месте расположилась Финляндия, которая в прошлом году была лидером. На третьем месте Исландия и Норвегия.

    Топ-14 стран, вошедших в группу самых социально прогрессивных:

    1 Denmark

    2 Finland

    3 Iceland

    4 Norway

    5 Switzerland

    6 Canada

    7 Netherlands

    8 Sweden 

    9 Australia

    10 New Zealand 

    11 Ireland 

    12 United Kingdom 

    13 Germany

    14 Austria

    Ранее сообщалось, что Украина заняла последнее место в Европе по уровню вакцинации детей. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения в своем отчете.

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