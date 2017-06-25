Европейская автобусная компания отказывается возить украинцев по безвизу

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Европейская автобусная компания Ecolines отказала в перевозке на рейсе в Болгарию украинцам, планировавшим воспользоваться безвизовым режимом, у которых были при себе биометрические паспорта.

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Об этом сообщила Ольга Ленц в Facebook, приведя фотодоказательство – билет с записью об отказе. Согласно сообщению, в автобус не пустили 12-летнюю пассажирку с биометрическим паспортом, в котором не было визы.

Olga Lenz / Facebook Отказ в перевозке на рейсе в Болгарию украинцам

"Вчера моя сестра с мужем, дочерью 12 лет и трехлетним сыном не смогли выехать в Болгарию на отдых. Были куплены заранее билеты на автобус компании Ecolines, но их не пустила проводница Анна Карпенко, потому что у дочери нет визы. У моей сестры, мужа и сына есть немецкий шенген. У племянницы виза закончилась как раз перед безвизом", – говорится в сообщении.

Проводница свое решение объяснила тем, что в компании "свои законы".

Скриншот с сайта Facebook

Ранее сообщалось, что за первую неделю действия безвизового режима с ЕС только 22 украинцам было отказано в пересечении границы со странами сообщества.