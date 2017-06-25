В Украину идет жара выше 30 градусов

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, в Украине местами потеплеет до +34. При этом вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщают "Украинские Новости".

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью +16…+18, днем +26…+28.

На западе кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, днем +21…+26.

В Карпатах дождь, местами сильный. Ночью +12…+17, днем +13…+18.

На севере ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре днем местами кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем +27…+32.

На востоке преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +13…+18, днем +26…+31.

На юге Украины также без осадков. Температура воздуха ночью +16…+21, днем +29…+34.