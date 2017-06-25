наверх
25.06.201717:00
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украину идет жара выше 30 градусов

    (обновлено: )10
    Согласно информации, в Киеве в понедельник, 26 июня, ночью - без осадков, днем - кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В понедельник, 26 июня, в Украине местами потеплеет до +34. При этом вероятны кратковременные дожди. Об этом сообщают "Украинские Новости".

    В Киеве ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью +16…+18, днем +26…+28.

    На западе кратковременные дожди, местами грозы, ветер западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18, днем +21…+26.

    В Карпатах дождь, местами сильный. Ночью +12…+17, днем +13…+18.

    На севере ночью без осадков, днем кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +23…+28 градусов.

    В центре днем местами кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19, днем +27…+32.

    На востоке преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +13…+18, днем +26…+31.

    На юге Украины также без осадков. Температура воздуха ночью +16…+21, днем +29…+34.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    Дело Гужвы. Арест
    Убитый в Киеве начальник разведки 1-го батальона 54-й ОМБР Сергей Олейник
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Американские военные. Архивное фото
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Ирина Геращенко
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против