Освобождение Львова от мусора: вывезли еще 680 тонн

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Изо Львова вывезли еще 680 тонн мусора, всего за последнее время освободили 64% накопившихся площадок, сообщает Zaxid.net.

Между тем, по данным издания, переполненным остаются еще 36% мусорных площадок: по состоянию на утро 25 июня на мусорных площадках города остается порядка 10 730 тонн ТБО.

Как стало известно, самая сложная ситуация в Сиховском районе (185 неочищенных площадок) и в Шевченковском (130) районах.

В Франковском районе Львова осталось 94 площадки, с которых еще не вывезли ТБО, в Железнодорожном — 37, Лычаковском — 2. В Галицком районе очищены все площадки.

На перегрузочных станциях сейчас находится 3800 тонн не вывезенных мусора. Всего во Львове накоплено и не вывезено 10 730 тонн мусора.