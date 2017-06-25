Адвокат сообщила, когда внесут залог за Гужву

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Залог за главреда "Страны" Игоря Гужву будет внесен уже в понедельник, 26 июня, сообщила его адвокат Елена Лукаш в Facebook.

Читайте также: Ермолаев: атака на "Страну.ua" — акция устрашения

По ее словам, Игорь Гужва передает всем привет и слова благодарности.

"Уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время он будет на свободе", — написала Лукаш.

Она также добавила совместное фото с адвокатом Юрием Иванющенко на пороге изолятора временного содержания, где находится главред "Страны".

facebook.com/Lukash.ua Елена Лукаш и Юрий Иванющенко

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.