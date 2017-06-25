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    Общество

    Адвокат сообщила, когда внесут залог за Гужву

    Тема:

    Дело Гужвы. Арест (119)

    (обновлено: )7020
    Как сообщила в соцсети адвокат главреда "Страны" Елена Лукаш, уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время Игорь Гужва будет на свободе.
    Суд избирает меру пресечения Игорю Гужве
    strana.ua

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Залог за главреда "Страны" Игоря Гужву будет внесен уже в понедельник, 26 июня, сообщила его адвокат Елена Лукаш в Facebook.

    Дело Гужвы: суд оглашает приговор
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    Дело Гужвы: суд огласил приговор

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    По ее словам, Игорь Гужва передает всем привет и слова благодарности.

    "Уже завтра будет внесен залог и в самое ближайшее время он будет на свободе", — написала Лукаш.

    Она также добавила совместное фото с адвокатом Юрием Иванющенко на пороге изолятора временного содержания, где находится главред "Страны".

    facebook.com/Lukash.ua
    Елена Лукаш и Юрий Иванющенко

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

    Гужва заявил, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. По словам самого Дмитрия Линько, редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

    В пятницу, 23 июня, Гужве официально объявили подозрение по делу о вымогательстве. В субботу, 24 июня, Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для главного редактора издания "Страна.ua" в виде ареста с залогом в размере 544 тысяч гривен.

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