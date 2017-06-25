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    Общество

    В воскресенье в Украине будет жарко - синоптики

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    В западных областях дневная температура составит от 27 до 31 градуса, северных - от 25 до 29 градусов. На востоке днем будет от 24 до 27 градусов, в центре - от 27 до 30 градусов. В Киеве днем от 26 до 28, без осадков.
    Лето в Киеве
    SERGEI SUPINSKY / AFP

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В воскресенье, 25 июня, синоптики прогнозируют жаркую погоду по всей территории Украины, сообщает Укргидрометцентр.

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    Грозы могут быть только на Закарпатье. В западных областях дневная температура составит от 27 до 31 градуса, северных — от 25 до 29 градусов. На востоке днем будет от 24 до 27 градусов, в центре — от 27 до 30 градусов. В Киеве днем от 26 до 28, без осадков.

    Укргидрометцентр
    Прогноз погоды Укргидрометцентра на воскресенье

    Также о воскресной погоде сообщила cиноптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

    "Периодические дожди с грозами наиболее вероятные на севере, востоке Украины, в западных областях и в Винницкой. Юг и почти весь центр — в солнце. Температура воздуха завтра повысится до +25… +30 градусов. В Киеве завтра вероятность кратковременного дождя с грозой, температура уже больше будет напоминать лето, ожидается +26… +28 градусов. Настоящая жара начнется только на следующей неделе, с 28 июня", — сообщает Диденко.

    Ранее сообщалось, что с запада Украины на восток страны идет циклон.

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