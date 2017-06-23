наверх
24.06.201700:06
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Власти Львова похвастались сотнями тонн вывезенного из города мусора

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (331)

    (обновлено: )20
    В горсовете отметили, что в течение пятницы был вывезен мусор только с части перенакопленных площадок города. Мусор, который накопился на территории перегрузочных станций во Львове, еще не вывозили.
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/podvirnyy

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Из Львова в течение пятницы из почти 12 000 тонн накопленного в городе мусора вывезено 270 тонн, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

    "По состоянию на 18.00, из 11 900 тонн перенакопленного мусора вывезено 270 тонн, из них 90 тонн — в те города, с которыми Львов имел и раньше сотрудничество, а 180 тонн вывезено в города, с которыми еще не было заключенных соглашений", — сказал заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.

    Андрей Садовый о львовском мусоре. Видео
    Канал на Youtube NewsOne
    Главный по мусору. Садовый о перерабатывающем заводе во Львове

    По его словам, в течение дня был вывезен мусор только с части перенакопленных площадок города. Мусор, который накопился на территории перегрузочных станций во Львове, еще не вывозили.

    Напомним, 12 июня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что городская комиссия обратилась к правительству с просьбой объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

    Как сообщалось, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн. На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

    В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.

    Читайте также — Гастроли львовского мусора по стране: селяне обещают поджигать мусоровозы

    Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Гужва стал подозреваемым по делу о вымогательстве
    Дело Гужвы. Статус - подозреваемый
    Нина Южанина
    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране
    Встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Красный крест в Донбассе. Архивное фото
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против