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    Общество

    Минобороны восстанавливает военный аэродром в Одесской области

    (обновлено: )15802
    По словам министра обороны Степана Полторака, проектирование начнется уже в ближайшее время, а со следующего года начнутся практические мероприятия по восстановлению аэродрома.
    Визит министра обороны Степана Полторака на Арцизский аэродром
    Думская.net

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Минобороны Украины приняло решение восстановить Арцизский аэродром в Одесской области, сообщил в пятницу в ходе поездки в Одесскую область министр обороны Степан Полторак.

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    Министерство обороны Украины
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    "Сейчас нам необходим этот аэродром. Некогда мощный аэродром длительное время не использовался, а потому требует капитального восстановления", — приводит его слова пресс-служба Минобороны.

    Глава оборонного ведомства сообщил, что поставлена задача по подготовке проектной документации и экспертной оценки относительно необходимых объемов работы. "Проектирование начнется уже в ближайшее время, а со следующего года начнем практические мероприятия по восстановлению", — сказал Полторак.

    Он подчеркнул, что местное население положительно относится к созданию и базированию в будущем в их городах воинских частей.

    Думская.net
    Арцизский военный аэродром

    Ранее в пятницу Полторак заявил, что Минобороны изучает возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области, поскольку, по его словам, предыдущее военно-политическое руководство принимало решения, в результате которых практически не осталось военных частей в этом регионе.

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