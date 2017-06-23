Минобороны восстанавливает военный аэродром в Одесской области

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Минобороны Украины приняло решение восстановить Арцизский аэродром в Одесской области, сообщил в пятницу в ходе поездки в Одесскую область министр обороны Степан Полторак.

"Сейчас нам необходим этот аэродром. Некогда мощный аэродром длительное время не использовался, а потому требует капитального восстановления", — приводит его слова пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства сообщил, что поставлена задача по подготовке проектной документации и экспертной оценки относительно необходимых объемов работы. "Проектирование начнется уже в ближайшее время, а со следующего года начнем практические мероприятия по восстановлению", — сказал Полторак.

Он подчеркнул, что местное население положительно относится к созданию и базированию в будущем в их городах воинских частей.

Думская.net Арцизский военный аэродром

Ранее в пятницу Полторак заявил, что Минобороны изучает возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области, поскольку, по его словам, предыдущее военно-политическое руководство принимало решения, в результате которых практически не осталось военных частей в этом регионе.