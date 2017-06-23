Львовяне заблокировали движение трамвая, требуя решить проблему с мусором

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КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Жители Львова заблокировали движение трамваев на одном из маршрутов, выбросив на проезжую часть мусор, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Так, соответствующее видео на Facebook опубликовала Лидия Филипчук.

Ранее сообщалось, что в пятницу из Львова начался вывоз мусора.

После закрытия свалки под Львовом в прошлом году из-за пожара, на котором погибли люди, город столкнулся с проблемой утилизации бытовых отходов. Городские власти пытались наладить вывоз мусора на свалки других регионов, однако, как заявил мэр Львова Андрей Садовый, этот процесс был заблокирован со стороны местных властей. Мэр обвинил высшее руководство Украины в "полном игнорировании мусорной блокады Львова", которая, по его словам, грозит перерасти в экологическую катастрофу.

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Городской совет Львова ранее обратился к властям, в том числе премьеру Владимиру Гройсману, с просьбой объявить город зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за сложностей с вывозом мусора. После этого премьер раскритиковал Садового за нежелание решить проблему и призвал его не спекулировать на этой теме, решая вопрос своими силами.