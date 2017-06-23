Обыски в "Стране" проводились без решения следственного судьи - адвокат

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Обыск в офисе интернет-издания "Страна.ua" проводился без соответствующего разрешения следственного судьи, заявил адвокат Юрий Иващенко.

В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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"Оказывается, обыск в офисе "Страны" проводится без решения следственного судьи. Законных оснований для его проведения нет. Согласно ст. 233 ч.3 (Уголовно-процессуального кодекса Украины — прим.) оснований (для обыска — прим.) только 2: Преследование преступника и спасение жизни людей. Все. Ничего этого нет. Господа судьи Печерского и Голосеевского судов! К Вам завтра с утра принесут легализировать это все действо. Будьте судьями, а не марионетками. Отсутствуют основания для проникновения в редакцию Страны. Мы на месте. Будем бороться. Вопрос принципа", — написал адвокат главного редактора "Страны" на своей странице в Facebook.

Скриншот Комментарий адвоката Игоря Гужвы

Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано.

Facebook Yury Ivaschenko Протокол обыска в офисе редакции "Страны"

Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.