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    Общество

    Обыски в "Стране" проводились без решения следственного судьи - адвокат

    Тема:

    По беспределу. Арест Гужвы, обыски в "Стране" (55)

    (обновлено: )27
    Адвокат главного редактора издания Игоря Гужвы Юрия Иващенко, законных оснований для проведения обыска в офисе редакции нет.
    Обыск в офисе интернет-издания Страна
    Facebook Svetlana Kryukova

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Обыск в офисе интернет-издания "Страна.ua" проводился без соответствующего разрешения следственного судьи, заявил адвокат Юрий Иващенко.

    Игорь Гужва об обысках в Стране.ua. Видео
    Канал на Youtube Страна.ua
    Комментарий Гужвы по поводу обысков и недопуска адвокатов

    В четверг вечером, 22 июня, "Страна.ua" сообщила, что в офисе редакции сайта правоохранители проводят обыск. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил о задержании главреда издания Игоря Гужвы.

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    "Оказывается, обыск в офисе "Страны" проводится без решения следственного судьи. Законных оснований для его проведения нет. Согласно ст. 233 ч.3 (Уголовно-процессуального кодекса Украины — прим.) оснований (для обыска — прим.) только 2: Преследование преступника и спасение жизни людей. Все. Ничего этого нет. Господа судьи Печерского и Голосеевского судов! К Вам завтра с утра принесут легализировать это все действо. Будьте судьями, а не марионетками. Отсутствуют основания для проникновения в редакцию Страны. Мы на месте. Будем бороться. Вопрос принципа", — написал адвокат главного редактора "Страны" на своей странице в Facebook

    Скриншот
    Комментарий адвоката Игоря Гужвы

    Ранее Гужва уже заявлял, что дело, по которому проводились обыски в редакции его издания, связано с народным депутатом от "Радикальной партии" Дмитрием Линько и оно полностью сфабриковано. 

    Facebook Yury Ivaschenko
    Протокол обыска в офисе редакции "Страны"

    Вскоре высказался и сам Дмитрий Линько, заявив, что пока он не может разглашать всех подробностей следствия. При этом он подчеркнул, что это именно редакция издания "Страна.ua" шантажировала его.

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