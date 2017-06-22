Украину накроет циклон с грозовыми ливнями

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Циклон из Дании в течение ближайших суток пройдет через Германию, Польшу и Беларусь в Украину, сообщает синоптик Наталья Диденко.

"Там, над Данией, сейчас гремят грозы и идут ливни. Этот бедовый циклончик в течение ближайших суток пройдет через Германию, Польшу, Беларусь в Украину", — написала она на своей странице в Facebook.

По ее прогнозам, уже в пятницу, 23 июня, днем в западных областях Украины, а вечером и в северных, а также в Винницкой области "также польет и загремит".

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Юг страны, восточные области и большинство центра смогут избежать влияния циклона — там будет преобладать сухая солнечная погода.

При этом она добавила, что с 27-28 июня в Киеве "возобновится жаркая погода".

Наталка Диденко/Facebook, 22 июня 2017

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