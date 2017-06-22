наверх
22.06.201722:19
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Число пленных в Донбассе возросло до 132 человек - нардеп

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (615)

    64
    Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко признала, что в настоящее время существует "проблема с увеличением количества заложников на оккупированных территориях".
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Количество удерживаемых ополченцами в плену украинцев на Востоке увеличилось до 132 человек, сообщила вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

    Ранее Геращенко сообщила, что в плену у ополченцев находятся 128 человек.

    Встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
    Контактная группа по Донбассу: "хлебное перемирие" и реинтеграция

    "К сожалению, мы имеем проблему с увеличением количества заложников на оккупированных территориях. На сегодня 132 гражданина Украины незаконно содержатся в тюрьмах в Донецкой и Луганской областях", — сказала Геращенко в эфире "5 канала".

    Ранее представители Киева, самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена. Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен якобы не хотят возвращаться в Донбасс.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ветераны во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата
    В гостях у Трампа. Визит Порошенко в США
    Дональд Туск. Архивное фото
    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
    Начало процесса верификации военнопленных на Донбассе
    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ